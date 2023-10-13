الجزائر تضرب الرأس الأخضر برباعية استعدادًا لـ مصر

حقق منتخب الجزائر الانتصار على نظيره الرأس الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد محمد حملاوي، في إطار تجهيز محاربي الصحراء لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

الجزائر تفوز على الرأس الأخضر استعدادًا لمصر

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب محمد الأمين عموره في الدقيقة 12 وأضاف النجم حسام عوار الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 39 ليعزز نفس اللاعب تقدم منتخب بلاده بإضافة الهدف الثالث والثاني بشكل شخصي في الدقيقة 41.

سجل اللاعب بيبي هدف لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 55، ليعود منتخب الجزائر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، واختتم التسجيل اللاعب إسلام سليمان في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء.

مباراة الجزائر المقبلة ضد مصر

مباراة منتخب الجزائر الودية المقبلة ستكون أمام منتخب مصر، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد هزاع بن زايد.

وفي سياق أخر، وقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، والتي تضم كل من منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.