رئيس حزب الوفد: "لم نواجه أي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيًّا"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه ينسب إلى الرئيس السيسي، أنه سمح بمناخ سياسي أسهم في مباشرة حملة الوفد الانتخابية ودعواتنا الانتخابية بكل سهولة ويسر، معقبًا: "محدش ضايقنا نهائي والله".

وردَّ رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر، ماذا يمثل حزب الوفد في وجدان الدكتور عبدالسند يمامة؟؟ قائلًا: إن استقرار مصر ارتبط بحزب الوفد، فالحركة الوطنية والمطالبة باستقلال مصر في ثورة 1919، كان بقيادة سعد باشا زغلول.

تابع رئيس حزب الوفد: أن مصر قبل 1919، كانت تحت الولاية التركية، وبقيادة حزب الوفد والحركة الوطنية نالت مصر استقلالها، وظل حزب الوفد صاحب الأغلبية الساحقة حتى 1952.

حكى: إنه أثناء عملة الدكتوراة الخاصة به في الاستثمار، وجد علاقة وثيقة وتلازم ما بين هامش الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وهامش التنمية الاقتصادية التي عاشتها مصر بدأ بعد ثورة 1919، ودستور 1924 إلى 1952، وكان هناك برلمان ومجلس شيوخ حقيقيان.

أكد يمام: أن برنامجه لانتخابات الرئاسة ما هو إلا عودة لحزب الوفد، لأن هناك ركود في الحياة السياسية عمومًا، وبدأنا مع المعركة الانتخابية الحزبية، تمثل عودة حقيقية لنا.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة أون.