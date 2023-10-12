الاثنين..استكمال مُحاكمة مُتهم بتزوير المُحررات الرسمية

تستأنق محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، مُحاكمة مُتهمٍ بتزوير المُحررات الرسمية فضلاً عن تقليد الاختام الحكومية المنسوبة للتعديد من الجهات الحكومية.

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وجاءت جريمته بهدف ترويج خدماته الآثمة على عُملائه الذين تمنعهم الموانع القانونية من الحصول عليها بالطريق الذي رسمه القانون.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد كشفت في تحرياتها قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية .

ويأتي ذلك بهدف ترويجها على عملائه المُشار إليهم مقابل الحصوله منهم على مبالغ مالية، كما قام المُتهم باتخاذ مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.