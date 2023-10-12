السيسي: مصر لن تترك الأشقاء في فلسطين ونؤمن حقوقهم الشرعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سعي مصر للسلام واعتباره أنه خيارها الاستراتيجي، يُحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وسنحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا.

السيسي:

دعا السيسي، كل الأطراف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج الأطفال والنساء والمدنيين من دائرة الانتقام الخاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، مؤكدًا الصراع القائم في غزة يخُل بمبادئ القانون الدولي والانساني ومبادئ الأديان والأخلاق، وكل صراع لا يؤوَّل هو عبث لا يُعول عليه.

أوضح الرئيس السيسي، أن مصر لم تخذل الأمة العربية، ولن نخذلها أبدا، واليوم نحن في قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية، عن مسارها الساعي لإقرار السلام، القائم على العدل ومبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية.

أكد أن مصر دائمًا ما تقدم الدماء والتضحيات وتبذل كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع، فحين كانت الحرب، كنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين.

تابع الرئيس السيسي، أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي، في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارت الدفاع عن الأمة العربية.

أضاف الرئيس السيسي: نحتفل اليوم معًا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر، الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة.

وجَّه الرئيس السيسي، خلال كلمة في حفل خريج طلاب الكليا العسكرية، التهئنة للخرجين الجدد بالانضمام إلى خير أجناد الأرض.