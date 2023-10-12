بث مباشر مباراة إسبانيا واسكتلندا الآن في تصفيات أمم أوروبا 2024

بث مباشر إسبانيا ضد اسكتلندا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة إسبانيا واسكتلندا والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مواجهات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة اسكتلندا اليوم تحت قيادة المدرب "لويس دى لافوينتى"، ويحتل المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 ، فيما يحتل نظيره المنتخب الإسكتلندي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

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موعد مشاهدة مباراة اسبانيا واسكتلندا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا واسكتلندا الآن على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، بدولة إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا أمام أسكتلندا في تصفيات يورو 2024

وتذاع مواجهة منتخبي إسبانيا ونظيره أسكتلندا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports 1 .

وحسم منتخب أسكتلندا مباراة الذهاب أمام نظيره الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، بأقدام سكوت مكتوميناي، فى إطار الجولة الثانية التى جمعتهما على ملعب هامبدن بارك بتصفيات يورو2024.

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