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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

منطقة أزهر سوهاج تجري امتحانات شفوية ضمن اختبارات القبول بمعاهد القراءات

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت منطقة سوهاج الأزهرية، تحت إشراف ورعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إختبارات القبول بمرحلتي التجويد والعالية بمعاهد القراءات التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية، حيث أدى الطلاب البنون الإمتحان في القرآن الكريم والمطالعة والنصوص لمرحلة التجويد، بينما أدى طلاب العالية اختبارات القرآن الكريم والتجويد عمليا والمتون.


 

وأوضح الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، أن الإختبارات الشفوية تجرى للطلاب والطالبات الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري، وقد تابع الدكتور محمود عبد العزيز، مستشار اللغة العربية بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال الامتحانات بمعهد العارف الإبتدائي.


 

جدير بالذكر أن الإمتحانات التحريرية للقبول عقدت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين،  ٧ و٨ من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تؤدي الفتيات الإختبارات الشفوية اليوم الخميس.

الجريدة الورقية