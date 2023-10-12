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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صيد 2006 يفوز على السليمانية بهدف نظيف في دوري الجيزة

صيد 2006 لكرة القدم
صيد 2006 لكرة القدم

حقق فريق مواليد 2006 لكرة القدم بصيد الدقي الفوز على نظيره نادي السليمانية بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي فى منافسات بطولة دورى منطقة الجيزه.

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صيد الدقي 2005 يهزم أورانج بسداسية في دوري منطقة الجيزة

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أحرز هدف الصيد اللاعب إسماعيل أحمد فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.
مثل صيد 2006 اللاعبين: كريم على، على محمد، كريم محمود، يوسف أحمد، اسماعيل أحمد، ياسين وليد، عمر نورالدين، على حسام، مراوان مجدى، عمر عاطف، عمر أحمد، عبدالله أسامة، نور محمد، عبدالرحمن وائل، ياسين محمد، عمرو خالد، محمد أيمن، عمر حسن، محمد وسام، يوسف وسام، يحيي سهيل.
الجهاز الفنى والاداري: 
 نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.

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