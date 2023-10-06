صيد الدقي 2005 يهزم أورانج بسداسية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق مواليد 2005 لكره القدم بصيد الدقي على نظيره أورانج بنتيجه 6 ـ صفر، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب جرين ستار ضمن منافسات بطولة دورى منطقة الجيزة.



أهداف المباراة

سجل أهداف الصيد اللاعبين: كريم إيهاب هدف، محمد مصطفي هدف، سيف شومر هدفين، فهد محمد هدف، ياسين هشام هدف لتنتهي المباراة بنتيجة ستة أهداف دون رد.

مثل فريق صيد الدقي اللاعبين: حازم راغب، ياسين هشام، ياسين شريف، هاشم أحمد، على أحمد، محمد مصطفى، يوسف أبو هندية، كريم أحمد، كريم إيهاب، سيف شومر، فهد محمد، سيف الدين تامر، اسماعيل أحمد، حمزة مصطفى، محمد أيمن، يوسف خالد، حسام الدين عادل، عمر محمد، أنس محمد.

الجهاز الفني والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير اداري القطاع، عاشور التقي المدير الفنى، وحيد حامد مدرب الفريق، أشرف بدر الدين مدرب حراس مرمى، الدكتور عنتر العزب علاج طبيعي، رزق إداري الفريق.