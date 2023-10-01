الزمالك يهزم صيد الدقي في بطولة منطقة الجيزة لتحت 19 عاما

أنتصر فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عاما علي نظيره فريق صيد الدقي بنتيجة 3-2 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة إيسترن كومباني ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة منطقة الجيزة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/20

23/25

25/20

24/26

15/12

وتشارك في البطولة 4 فرق هي: الزمالك و٦ أكتوبر والصيد وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره فريق 6 أكتوبر في الجولة الرابعة من الدور الأول للبطولة.

وحرص علي حضور المباراة اليوم حمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين للكرة الطائرة بنادي الزمالك.



ويقود فريق طائرة الزمالك تحت 19 عاما، وائل السلكاوي مديرا فنيا.

