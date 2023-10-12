بعد قليل قرعة كأس أمم افريقيا 2024 .. بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، بعد قليل، الى سحب قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار بمشاركة منتخب مصر.

ونجح منتخب مصر فى حجز بطاقة التأهل لنهائيات الأميرة السمراء، عقب تصدره ترتيب مجموعته بمرحلة التصفيات برصيد 15 نقطة.

بث مباشر لفعاليات قرعة كأس أمم أفريقيا 2024

مشاهدة قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.. بث مباشر

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم أفريقيا

الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا.

الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.

موعد قرعة كأس أمم افريقيا في كوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.

القناة الناقلة لقرعة أمم أفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر القناة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب"، إضافة إلى قناة “بي إن سبورتس الإخبارية”.

بيان رسمي من الاتحاد الافريقي لعرض تفاصيل مراسم القرعة

نشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، بيان رسمي يوضح فيه تفاصيل القرعة كالتالي:

من المقرر أن يحي أيقونة الموسيقى العالمية إيكون، AKON الحفل الخاص بالقرعة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

القرعة النهائية ستبدأ في الساعة 7 بالتوقيت المحلي ، العاشرة بتوقيت القاهرة.

القرعة ستقام في أبيدجان وسيتم بثه مباشرة على تلفزيون CAF (يوتيوب.

سيتم بث القرعة النهائية في أكثر من 50 دولة.

يُذكر أن الدول المتأهلة للقرعة النهائية هي، كوت ديفوار (المضيفة)، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا. والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس وزامبيا.



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