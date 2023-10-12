عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليابانية مستجدات الأزمة الفلسطينية أمريكا تنفي رصد أي انتشار لقوات حزب الله قُرب الحدود مع إسرائيل السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن قادة عظام من الرموز العسكرية (فيديو)
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين مصر وزامبيا وديًا

صلاح يقود المنتخب
صلاح يقود المنتخب الوطني في ودية الإمارات

انتهت منذ قليل فعاليات الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي بالتعادل السلبي ، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، على هامش معسكر الفراعنة المقام هناك وينتهي 17 أكتوبر الجاري.
 

txt

مواهب عربية في منتخبات أوروبا .. ظاهرة متكررة


وافتقد المنتخب الوطني بقيادة مهاجمه محمد صلاح الحلول النهائية على المرمى ، بالرغم من الاستحواذ والسيطرة شبه الكاملة على مجريات الشوط ، بينما اعتمد المنتخب الزامبي على الكرات المرتدة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وخاض المنتخب الوطني الشوط الأول بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.
الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.
في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.

بينما جاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.
يذكر أنه على الملعب ذاته “هزاع بن زايد” ، يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري وديًا 16 من الشهر الجاري ، قبل يوم وحيد من ختام فعاليات المعسكر.

مواد متعلقة

جمال علام يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأردن الودية

طبيب المنتخب يوضح تفاصيل غياب إمام عاشور عن المعسكر الحالي

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب المصري للطائرة بعد تأهله لأوليمبياد باريس
الجريدة الورقية