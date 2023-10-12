شوط أول سلبي بين مصر وزامبيا وديًا
انتهت منذ قليل فعاليات الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي بالتعادل السلبي ، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، على هامش معسكر الفراعنة المقام هناك وينتهي 17 أكتوبر الجاري.
وافتقد المنتخب الوطني بقيادة مهاجمه محمد صلاح الحلول النهائية على المرمى ، بالرغم من الاستحواذ والسيطرة شبه الكاملة على مجريات الشوط ، بينما اعتمد المنتخب الزامبي على الكرات المرتدة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.
وخاض المنتخب الوطني الشوط الأول بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.
الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.
في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.
بينما جاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.
يذكر أنه على الملعب ذاته “هزاع بن زايد” ، يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري وديًا 16 من الشهر الجاري ، قبل يوم وحيد من ختام فعاليات المعسكر.