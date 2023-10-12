بعد فقد متابعيها بسبب إسرائيل.. كايلي جينر تتراجع عن دعمها وتنقذ الموقف

أثارت سيدة الأعمال الأمريكية كايلي جينر، حالة من الجدل والغضب الجماهيري خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أعلنت دعمها لإسرائيل تضامنها معهم بشكل صريح خلال خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، ما أثار موجة غضب عارمة بين المتابعين جعلتها تفقد أكثر من مليون متابع.

كايلي جينر

كايلي جينر تبدأ في فقد شعبيتها على إنستجرام

علقت كايلي جينر على الأحداث التي تحدث الآن في غزة، وكانت الصدمة هي دعمها الكامل لإسرائيل حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام "الآن ودائما نقف مع شعب إسرائيل"، وسرعان ما انهالت التعليقات المنتقدة لها، خاصة بعد سلسلة الضرابات والقصف المستمر على عزة حتي وقتنا هذا، وبالرغم من كونها الصديقة المقربة لعارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد والمعروفة بدورها النشط في دعم القضايا العربية وخاصًة القضية الفلسطينية.

كايلي جينر

كايلي جينر تنقذ الموقف

بعد موجه من الانتقادات والهجوم القوي على سيدة الأعمال الأمريكية، حذفت كايلي جينر خاصية الاستوري التي دعمت خلالها إسرائيل، بعد تعرضها للهجوم خوفًا على خسارة المزيد من المتابعين، والذي يبلغ عددهم 400 مليون متابع قبل دعمها لإسرائيل، ولكن انخفض عدد متابعيها حاليًا ووصل إلى 399 مليون متابع.

كايلي جينر

طوفان الأقصى

في صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أعلن قائد هيئة الأركان في كتائب عز الدين القسام محمد الضيف «أبوخالد»، في بيان رسمي عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، قائلًا :" نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى من اعتداء على الأقصى وتوسع استيطاني وانتهاكات ضد الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفًا :" اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه".

كايلي جينر

وبدأت العملية بالفعل وقاموا بإطلاق 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل وأسفرت حتى الآن عن وفاة أكثر 700 قتيلًا من المستعمر فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة، ووصل عدد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس أعلى من 130 وسط مخاوف من زيادة العدد.