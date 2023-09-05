كايلي جينر تيموثي شالاميت يتبادلان القبلات فى حفل بيونسيه

تصدرت كايلي جينر التريند بعد ظهورها مع تيموثي شالاميت في حفل بيونسيه Renaissance، وذلك بعد انفصال كايلي عن مغني الراب الشهير ترافيس سكوت.

وظهر الثنائي فى الصور وهما يحتضنان بعضهما ويتبادلان القبلات ليؤكدان دخولهما فى علاقة رومانسية.

وكان أول ظهور لهما من عيد ميلاد بيونسيه الثاني والأربعين، بعد وجود شالاميت وكايلي في قصر بيفرلي هيلز الأسبوع الماضي.

وعلاقة كايلي جينر بـ وتيموثي شالاميت، هي أول قصة حب لكايلي منذ علاقتها المنقطعة مع ترافيس سكوت، الذي تشاركه ابنتها ستورم البالغة من العمر 5 سنوات، وابنها إير.

وكانت ذكرت تقارير صحفية عالمية بانفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت، وذلك بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما.

وكان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الأزياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو، وفقا لموقع "إندبندنت".

انفصال الثنائي للمرة الثانية

وهذة ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي فسبق وحدث ذلك عدة مرات بينما تبقى علاقتهما العائلية وصداقتهما قوية.

وأوضح التقرير أن علاقة الثنائي كانت بالسابق متقطعة، والتي بدأت بعد أن التقيا في Coachella عام 2017، ثم أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أوائل عام 2020 قبل الترحيب بطفلهما الثاني في فبراير من العام الماضى.