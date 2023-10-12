مصر وزامبيا تعادل سلبي بعد مرور ربع ساعة

مرت ربع ساعة على انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، أمام نظيره الزامبي، ومازال التعادل السلبي بدون اهداف بينهما، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

في خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب زامبيا

في حراسة المرمى:فرانسيا مواناسا

فى الدفاع: برنديكت تشيبيشي، دومينيك كانادا، لوبومبو موسوندا، كالفين كابومبو

فى الوسط: ستوفيلا سونزو، باتسون داكا، ايمانويل باندا، كينجس كانجوا

فى الهجوم: فاشون ساكالا، روديك كابوي.

وتذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.

وانطلق معسكر منتخب الفراعنة فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في المعسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.