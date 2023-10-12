مشاهدة مباراة مصر وزامبيا الودية بدولة الإمارات

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي ، والتي تقام بدولة الإمارات على ملعب هزاع بن زايد وديًا ، في إطار معسكر الفراعنة الدولي المقام بمدينة العين.

كان البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن تشكيل الفراعنة للقاء والذي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



وجاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمار ات على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني على ملعب هزاع بن زايد أيضًا ، نظيره الجزائري مساء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري ، قبل يوم وحيد من ختام فعاليات معسكر الفراعنة.

ويترأس عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، بعثة المنتخب الوطني المتواجدة بدولة الإمارات، مع تواجد تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.



يمكنكم مشاهدة اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساءًا من خلال الضغط على الرابط التالي ..