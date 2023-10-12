بث مباشر.. مباراة مصر وزامبيا الودية بالإمارات

مع دقات السابعة من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، يستضيف ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الزامبي وديًا، في إطار معسكر الفراعنة المقام هناك، والمقرر أن ينتهي 17 من شهر أكتوبر الجاري.

البرتغالي فيتوريا أعلن قائمة المنتخب الوطني للمعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



وتأتي بعثة المنتخب الوطني المتواجدة بدولة الإمارات، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، بالإضافة إلى تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

كان معسكر المنتخب الوطني قد بدأت فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.



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