سائقون ذهبوا للبحث عن لقمة العيش فقتلهم الأشرار

حلقة جديدة من "جرائم القتل" التي تتناولها "بوابة الوفد" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، عن السائقين “الشقيانين”، قرروا البحث عن لقمة عيش حلال ليقف أمامهم الأشرار وينهوا حياتهم بطرق مختلفة نرصدها لكم خلال السطور التالية.



ينهي حياة سائق بسبب الكارتة



شهد موقف بورسعيد، جنوب المحافظة، جريمة مأساوية، بعدما أقدم عامل كارتة على إنهاء حياة سائق بعدة طعنات نافذة في القلب، مستخدما سلاح أبيض "مطواه"، أمام أعين المارة في الشارع، بسبب خلاف سابق علي دفع الكارتة بين المجني عليه ووالد المتهم.



البداية عندما تلقى قسم أول جنوب بورسعيد، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثمان المواطن "عماد سيد محمود"، 47 سنة، سائق ومقيم بطنطا، متوفي أثر إصابته بطعنات نافذة بالقلب، ووجود شبهة جنائية حول الوفاة.



وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل كارته بالتربص بالمجني عليه وطعنه عدة طعنات بالقلب، علي خلفية حدوث مشادة بين المجني عليه ووالد المتهم، إلا انه تدخل عدد من السائقين وقاموا بحل الخلاف بينهما، ولكن قام المتهم بانتظار المجني عليه في موقف السيارات محل عمل والده، وقتل الضحية غدرا بعدة طعنات.



تمكنت مباحث قسم أول جنوب من القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2446 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.





3 أشخاص أنهوا حياة سائق لسرقة سيارته



اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.



وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحة" - بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية.



حيث استقلوا السيارة صحبة المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحياة.



ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها وأنهما كانا في سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع .. كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجني عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.