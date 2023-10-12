الكشف على 600 مواطن بقافلة مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط

أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن قافلة الأزهر الطبية التي تم توجيهها اليوم من مستشفي الأزهر الجامعي بأسيوط إلى بعض مراكز أسيوط، قد نفذت المستهدف منها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر 600 مواطناً في مختلف التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأضاف أنه بجانب الكشف الطبي تم إجراء فحص معملي لأكثر من 30 تحليل لقياس السكر للمواطنين وذلك للاطمئنان علي ضغط الدم ومعدل نسبة الأكسجين بالدم لكبار السن.



كما تم تحويل أكثر من 65 من الحالات التي في حاجة لمزيد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية وإجراء العمليات الجراحية لمستشفيات طب الأزهر بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على صحتهم وسلامتها، بالإضافة للجلسات التوعوية والإرشادية التي قام بها الأطباء وأطقم التمريض للمواطنين.

تأتي تلك القافلة الطبية في إطار مواصلة الدور المجتمعي التي تقوم به مستشفيات طب الأزهر بأسيوط للوصول للمرضي في كافة الأماكن بالمحافظة بجانب الدور التعليمي والتوعوي والإرشادي في المجال الطبي، حيث تم إستقبال القافلة الطبية بحفاوة بالغة وتوجيه الشكر لمستشفيات طب الأزهر الجامعي بأسيوط لدعمها ومساعدتها الدائمة للمواطنين والمناطق الأبعد والأكثر إحتياجا بالمحافظة.

ووجه أهل قرية عرب مطير خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى قيادات الأزهر الشريف جامعاً وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ومعالي الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات والتي أتت القافلة بتوجيهاتهم وتحت رعايتم الكريمة كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط للخدمة الطبية الكبيرة التي قدمتها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في شتي المجالات وكما وجه شكرهم للدكتور شريف مطاوع عبدالفضيل مدير عام مستشفيات طب الأزهر، و الدكتور محمد محمود المدير العلاجي، والدكتور أحمد عبدالناصر مدير العيادات، والدكتور علي فولي عبدالسلام نائب مدير الجودة بالكلية ومسئول المشاركة المجتمعيه، والدكتور الحسيني حماد منسق القافلة.

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن

مستشفى الأزهر الجامعي تنظم قافلة طبية بمراكز أسيوط والكشف الطبى لـ600 مواطن