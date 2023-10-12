قنا تناقش دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "دور الإعلام فى تعزيز المشاركة السياسية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والتي تحمل عنوان "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأقيمت فعاليات الندوة بمجمع إعلام قنا، وحاضر فيها الدكتورة هالة نوفل، العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، وبحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها إيمان سيد محمد، أخصائي إعلام بالمجمع.

وقالت الدكتورة هالة نوفل، العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، إن المشاركة السياسية واجب وطنى على كل مواطن لديه انتماء للوطن، ولا بد من أن يترجم هذا الحب والانتماء بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فى المواقف المختلفة، وأبرزها الاستحقاقات الانتخابية التى تدل على درجة وعى المواطنين في أي دولة.

وأضافت نوفل، بأن الإعلام له دور مهم فى تعزيز المشاركة السياسية بمختلف مستوياتها وأشكالها، حيث يلجأ الكثير من المواطنين للإعلام للتزود بالمعلومات اللازمة حول المشاركة السياسية والمرشحين المحتملين وكل ما يتعلق بالمشاركة السياسية، من خلال جرعات المعلومات التى تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، إلى أن هناك الكثير من التحديات التى تقف فى طريق التوعية الكافية للمواطنين بأهمية الدور السياسي الذين يقومون به تجاه قضايا وطنهم وحثهم على المشاركة بفاعلية وإيجابية، لا بد من أن نتخطاها ونيقن بأننا من الركائز المهمة فى صنع مستقبل بلادنا.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن دور الإعلام من أهم الأدوار خلال المرحلة الحالية، كونه محرك رئيس للكثير من الأحداث، والباب الرئيس للمواطنين للحصول على معلوماتهم حول القضايا المختلفة، وعلى رأسها القضايا السياسية والانتخابات الرئاسية التى نحد يصددها، لافتاً إلى أن الندوة تأتى ضمن حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.