محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية ومتابعة سير العمل بمحطة مياه المرشحة بطنطا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقًا للإمكانات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال، بحضور الدكتور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

استمع المحافظ، لشرح تفصيلي من الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المحطة والتي تم إنشاؤها عام 1987 وسير العمل بها لخدمة أهالي محافظة الغربية.

تفقد المحافظ، الطلمبات وأحواض الترسيب والمروقات الموجودة بالمحطة.

تابع محافظ الغربية، جولته بتفقد إحلال وتجديد معمل المحطة لمتابعة مراحل تنقية المياه لخروجها بشكل آمن للمواطنين.