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جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العنف وتوفير الاحتياجات الأساسية في غزة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مجددًا حق قطاع غزة في الحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

 

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كما دعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إلى وقف العنف، موضحًا أن الاتحاد يعمل مع الشركاء الدوليين بشأن إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن حركة "حماس" قد بدأت منذ يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرًا وبرًا وجوًا إلى مستوطنات الغلاف.

وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

 

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