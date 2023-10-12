خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة بسبب هجوم إسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء هجوم إسرائيلي استهدفهما اليوم الخميس، مؤكدة أن هذا العدوان ما هو إلا محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، إن المقاتلات الإسرائيلية نفذت عقب ظهر اليوم بالتزامن هجوما برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.

العدوان محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمه

وأكد البيان، أن هذا العدوان هو محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً لإسرائيل سيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: