قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب الرئيسيين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجومًا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا، وفق لما أعلن التلفزيون السوري الرسمي.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.

من جانبه، قال المرصد السوري، إنه سماع دوي انفجارات ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطاري دمشق وحلب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يقوم بالهجوم بالمدافع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترد بقصف مدفعي وقذائف هاون على مصدر النيران في الأراضي السورية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه للمرة الأولى منذ بداية القتال، تم إطلاق منصات إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض المطاران لقصف وغارات جوية نسبت لإسرائيل.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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