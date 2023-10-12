استشاري: 900 مليون إنسان يعانون من نقص الحديد في الدم (شاهد)

قال الدكتور تحسين همام استشاري أمراض الدم، إن الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا تختلف من كل مرحلة عمرية لأخرى، فـ الأطفال على سبيل المثال في حالة نمو مستمرة، وبالتالي، فإنهم في حاجة يومية إلى المواد الأساسية الغذائية المعادن كالحديد، وذلك بكميات أكبر من البالغين.

وشدد “همام” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس،على ضرورة الاهتمام بجودة أكل الأطفال وأن يكون هناك تنوع حتى يحصلون على الكميات الكافية من الحديد والمعادن.

أنواع الأنيميا

وأوضح أن الأنيميا عَرَض لأمراض كثيرة لها أسباب مختلفة، وكل نوع من أنواع الأنيميا له علاج مختلف عن الآخر، ولافتًا إلى أن أشهر سبب للأنيميا على مستوى العالم هو أنيميا نقص الحديد ويعاني منه حوالي 800 إلى 900 مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية.

أعراض الأنيميا

ونوه إلى أن من أعراض الأنيميا الدوخة والضعف العام والزغللة وسرعة ضربات القلب وتساقط الشعر وعدم نضارة في البشرة أحيانا والشحوب وبرودة في الاطراف.