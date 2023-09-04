أنيميا الفول.. أسباب وأعراض الإصابة وطرق الوقاية

تعد الأنيميا إحدى الحالات الطبية التي تتميز بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة.

ويوجد أنواع عدة من الأنيميا ويكون لكل منها مسبب خاص، وقد يكون حالة مؤقتة أو حالة طبية مستمرة تبعًا لشدة الحالة.

وتعد الأنيميا من أكثر أمراض الدم انتشاراً وتنقسم إلى العديد من الأنواع، من بينها أنيميا الفول والذي يعتبر مرض وراثي ينتج عن نقص أنزيم جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز، المسؤول عن إبقاء كرات الدم الحمراء في حالة جيدة وحمايتها.

أعراض أنيميا الفول

زيادة ضربات القلب.

صعوبة التنفس.

تغيير لون البول إلى اللون الأصفر الداكن.

ارتفاع درجة الحرارة.

الإرهاق الشديد.

دوار الرأس.

الشحوب.

اليرقان "تغيير لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر".

أسباب أنيميا الفول

يعد مرض أنيميا الفول مرض وراثي ينتقل عبر الجينات من الوالدين إلى الأبناء، يرتبط الجين المؤدي إلى الإصابة بأنيميا الفول بالكروموسوم X، وهو أحد الكروموسومات المتعلقة بالنوع، فيكفي أن تظهر نسخة واحدة من الجين المعيب لدى الرجال لتصبح الإصابة لديهم أكيدة، بينما تحتاج السيدات إلى نسختين معيبتين وهو أمر غير شائع، لذلك نجد أن احتمالية إصابة الرجال بأنيميا الفول أعلى من السيدات.

كيف يمكن تشخيص أنيميا الفول؟

يمكن تشخيص الإصابة بأنيميا الفول عن طريق اختبار دم بسيط لمعرفة مستوى إنزيم سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين “تحليل أنيميا الفول”.

تختلف نسبة تحليل أنيميا الفول حسب سن المريض، كما قد لا تعني النتائج تأكيد الإصابة، وتصل نسبة تحليل أنيميا الفول الطبيعية للبالغين: 5.5-20.5 وحدة/جرام من الهيموجلوبين، والأطفال الذين يبلغون من سن عام وأكبر: 8.8-13.4 وحدة/غرام من الهيموجلوبين.

هل يمكن علاج أنيميا الفول؟

يعتمد علاج أنيميا الفول في المقام الأول على تجنب أنواع الطعام والأدوية التي تثير الحالة، كما يمكن لتجنب مسببات القلق والتوتر أن يساعد على التحكم في الأعراض، وقد يصف الطبيب لمريض أنيميا الفول مكملات الحديد أو حمض الفوليك في بعض الحالات.

ما الممنوعات التي يجب على مريض أنيميا الفول تجنبها؟

التعرض لعدوى بكتيرية أو فيروسية.

استخدام بعض المسكنات وأدوية الحُمى.

بعض أنواع المضاد الحيوي.

بعض الأدوية المضادة للملاريا.

تناول الفول أو البقوليات بشكل عام.

النفثالين “مادة كيميائية توجد في كرات النفتالين التي تستخدم لحماية الملابس أثناء التخزين”.