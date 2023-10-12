الأرصاد تحذر.. منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة، متوقعة حدوث تغيرات جوية واضحة بداية من الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل بدوره على حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار تأثير المنخفض على البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ونوهت غانم، في مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إلى تعمق المنخفض الجوي بشكل أكبر يوم السبت المقبل داخل محافظات عدة بالجمهورية مع توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

فيما حذرت الأرصاد الجوية في بيان رسمي من تعرض البلاد لمنخفض جوي يصاحبه كتل هوائية، قادمة من جنوب شرق أوروبا، تعمل على خفض الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه من السبت المقبل يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا، مع تكاثر السحب التي يصاحبها سقوط أمطار وغياب أشعة الشمس.

وعن درجات الحرارة السبت المقبل 14 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 15 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 16 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.