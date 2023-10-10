حالة الطقس|موعد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

استمرار سقوط الأمطار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واستمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة حتى السبت المقبل.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت، اعتبارًا من السبت المقبل هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحبه سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس مائل للحرارة

وأوضحت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 28