فودة يتفقد آخر مستجدات القرية التراثية بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية، اليوم، تفقد فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة الهجن، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق قام المحافظ بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص على الاطمئنان على جاهزيتها لمهرجان الهجن.

يشار إلى أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة كل المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعددًا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة على التنفيذ.

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