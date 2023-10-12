الأهلي 2007 يلتقي إنبي في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس، خارج ملعبه مع إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مواجهة إنبي وهو يسعى لمواصلة نتائجه المميزة منذ بداية الموسم، حيث نجح الفريق في الفوز بكل مبارياته ليجمع ١٥ نقطة من ٥ مباريات بالعلامة الكاملة.

وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

محمد شوقي للمدير الفني بقطاع الناشئين

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد قرر عقب اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة، ووقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

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