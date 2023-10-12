إيتيدا تسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي التوليدي وأداة Bard التابعة لجوجل

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” الندوة التاسعة من سلسلة ندوات SECC Tech Nights حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال التجارية وحالات استخدام أداة Bard التابعة لجوجل، 16 أكتوبر بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والموسيقى ومقاطع الصوت والمقاطع المصورة، وفقًا لجوجل. ويعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال استخدام نموذج للتعلم الآلي للتعرف على الأنماط والعلاقات في البيانات الخاصة بمحتوى من صنع الإنسان، ثم يستخدم تلك الأنماط لإنشاء محتوى جديد.

في هذا الإطار، ستتناول الندوة موضوع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال التجارية، وإنشاء المحتوى وكتابته، والترجمة، كما ستسلط الضوء على عدة محاور، أبرزها تعريف الذكاء الاصطناعي التوليدي وآلية عمله، وفوائده وتحدياته بالنسبة للشركات بمختلف أحجامها، وكيف يمكن للشركات إدخال هذه التكنولوجيا.

وعلاوة على ذلك، ستوفر الندوة شرحًا لأداة Bard وهي أداة تفاعلية للمحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تابعة لشركة جوجل. وسيتم خلال الندوة استعراض عددٍ من حالات استخدام الأداة لتوليد نتائج ملموسة.