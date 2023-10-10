ملتقى توظيف إيتيدا يوفر 950 فرصة عمل

قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن 49 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركت في فعاليات النسخة الثانية عشر من ملتقى التوظيف.

أشار إلى أن الملتقى يجمع مجموعة واسعة من المنظمات المتنوعة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها المنظمات غير الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب مشاركة خبراء ومسؤولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أوضح أن الملتقى الذي تدعمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري والتيسير عليهم للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.



أكد أن الملتقى يوفر أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.



تتضمن فعاليات ملتقى التوظيف إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تساهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وأيضًا جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.



وتجدر الإشارة إلى أن ملتقيات التوظيف تنظمها إيتيدا بهدف تشبيك الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأساسية مع الخريجين المتخصصين في مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.