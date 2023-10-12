زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل غزة بالقذائف الصاروخية

قصفت زوارق حربية إسرائيلية، منذ قليل، ساحل غزة بقذائف صاروخية تمهيدًا للاجتياح البري، فيما لا يزال القتال الذي يشهد يومه السادس بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مستمرا مع ارتفاع أعداد القتلى في كلا الجانبين، وفق لما أفادت مصادر صحفية فلسطينية.

ويأتي ذلك، فيما قصفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما واسع النطاق على العديد من مراكز حماس في القطاع.

كما أكد تصفية قيادي رفيع المستوى في حماس مسؤول عن الوحدات البحرية في الحركة، وهو محمد أبو شمالة. وقال المكتب الصحافي للجيش في بيان عبر "تليغرام" إن قواته هاجمت وحدة النخبة التابعة لحماس، ومراكز القيادة حيث تم التخطيط للهجوم على الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل محمد أبو شمالة، العضو البارز في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، خلال ليل الأربعاء.

وأوضح الجيش أن أبو شمالة "كان ناشطا كبيرا في القوات البحرية التابعة للحركة، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة".

ونشر الجيش مقطع فيديو لاستهداف منزل أبو شمالة في رفح، لكن لم يتسن التأكد مما إذا كان القيادي في حماس موجودا داخله وقت القصف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم استخدام منزل أبو شمالة أيضا لتخزين أسلحة بحرية مخصصة للاستخدام في عمليات إرهابية ضد إسرائيل".

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