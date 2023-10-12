أوقاف كفرالشيخ تستعرض جهود المديرية في القطاعات الهندسية

شارك محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، و نائب المحافظ عمرو البشبيشي،في الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة لاستعراض جهود المديرية في كل المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالمديرية.

بدأت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد طلال، وعرض فيلم عن انجازات الدولة، وفيلم عن إنجازات محافظة كفر الشيخ، وقراءة جماعية لسورة الواقعة.

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، أهمية الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مُشيدًا بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية و فقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيوني، إن الإنجازات التي شيدتها الدولة تحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادات حكيمة ترعى هذا الوطن، وتقديم مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكة الطرق، فلا بد من أن يتحدث الأئمة عن تلك الإنجازات، وهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب.