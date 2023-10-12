حفل استقبال الطلاب في كلية البنات بجامعة عين شمس السبت

تطلق كلية البنات لآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، يوم السبت المقبل، حفل استقبال لطلابها الجدد والقدامي، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس.

يأتي ذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه كلية البنات بمناسة بدء العام الدراسي الجديد حيث يبدأ أسبوع استقبال الطالبات يوم السبت 14 اكتوبر الحالي ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر، بحضور منسقي الاقسام.

برنامج حفل استقبال طلاب كلية البنات

وتقام خلال حفل استقبال طلاب كلية البنات عدة معارض وندوات عديده منها: معرض جديد للملابس المجانيه والأعمال الفنية وبندوة عن فن القيادة وإدارة الوقت، وحرب أكتوبر المجيدة وبطولاتها وماذا صنعت والدروس المستفادة من هذه الملحمة الكبيرة وروح اكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، ويتحدث فيها اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد الأسبق.

ويتصمن حفل استقبال طلاب كلية البنات ندوة عن مشاكل الانترنت وندوة أخرى عن كيفية التاهيل لسوق العمل في مصر والخارج ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة عين شمس.

وذكرت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ورئيس الاحتفال، أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشره صباحا كما يتضمن الأسبوع عقد ندوة عن دعم المراه وتتحدث بها الدكتوره هند الهلالي مدير وحدة دعم المرة ومناهضة العنف بالجامعة وندوه أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وتعقد ندوه تعريفية عن كلية البنات وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضحت عميد كلية البنات أن الاسبوع والاحتفال سوف يشمل حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقين دراسيا الاحتفالات، وأسبوع استقبال الطالبات يقام بالتعاون مع اتحاد الطالبات بالكليه وأسرة من أجل مصر.

يحضر الاحتفالات وكلاء كلية البنات: الدكتورة مي حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هبه بركات وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وبمشاركة وتنظيم الدكتورة ولاء النحراوي والدكتورة فيروز حسن رائد أسرة من أجل مصر ومنسق الأنشطة الطلابية وعدد من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأسر.