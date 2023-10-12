حاول يقتل صديقه.. والمجني عليه اعرفه من 20 سنة وبنسافر مع بعض

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لمتهم بإنهاء حياة رجل مسن يعمل في ورشة والده، والشروع في قتل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ببولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عبد الرحمن. م" البالغ من العمر 29 عامًا طالب بكلية التجارة في القضية رقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه أنهى حياة المجني عليه “خالد. ع” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية و عقد العزم على إزهاق روحه، اقترنت تلك الجناية بجناية أخري لأنه بذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه "محمد. ج" صديقه عمدا مع سبق الإصرار.

وجاء بتقرير الطب الشرعي سقوط المجني عليه القتيل أثناء العمل بمخزن دوكو ولديه طعنات في البطن أدت إلى خروج جدار البطن.

وجاءت أقوال المجني عليه صديق المتهم على النحو التالي..

س /ما هي طبيعة عملك؟

ج أنا مالك مغسلة في في كليتينج سيرفس

س\وأين يقع ذلك الحانوت؟

ج هي المغسلة تحت بينى تالى نمرة من شمال شارع يوسف كامل من شارع جمال عبد الناصر بفيصل

ببولاق الدكرور

س\وما هي مواعيد عملك؟

ج أنا بشتغل كل يوم إلا الجمعة من ۱۱ الصبح لحد ۱۰ بليل

س\وما هي علاقتك بالمتهم

ج هو صاحي من الطفولة من حوالي عشرين سنة تقريباً

س\وما مدى تطور ذلك العلاقة فيما بينكم؟

وكمان ساعات بنسافرإسكندرية ومطروح و بنخرج مع بعض.

س\ وهل توجد ثمة خلافات فيما بينك وبين المهم سالف الذكر؟

ج لا مفيش بينى وبيته أى خلافات خالص طول عمرنا ودا اللي مخليني مستغرب على اللى عمله معايا عبد الرحمن

س\ وما الذي حدث بذلك التاريخ؟

ج هو أنا كنت واقف جوا المغسلة بتاعتى وجيه عبد الرحمن قدام المغسلة ونده علها وطلعتله وأتكلمنا مع بعض.

س \وما هو الحوار الذي دار فيما بينك وبين المهم؟

ج هو عبد الرحمن أول ما طلعتله راح مطلع سلاح من جنب البنطلون وقال تعالا تلعب مع بعض جولة.

س\وهل استفسرت من المهم عن قصده من قالته تعالا تلعب مع بعض جولة؟

ج أيوة هو كان قصده تعالا تتخانق .

س\ وما هي الحالة التى كان علها المهم حيلتك؟

ج هو عبد الرحمن كان مبتسم ابتسامه غريبة أوى وزى ما يكون مكنش طبيعي وشخص تاني غير اللي أنا

عارفة