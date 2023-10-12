انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة إثر العدوان الإسرائيلي

كشف المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، آخر المستجدات في قطاع غزة، بعد استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي.

أكد "مهنا" خلال تصريحاته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن البلدية في حالة انعقاد دائم وتعمل وفق خطة طوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد ارتكابه كوارث إنسانية تضرب بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط، بجانب قطع إمدادات الكهرباء والمياه ومنع توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى قطع الانترنت والاتصالات.

أشار إلى أن هناك نقصًا حادًا في كمية المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في غزة، خاصة بعد تعطل آبار المياه لانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.

وحذر مهنا، من كوارث بيئية وصحية وانتشار الأمراض حال توقف محطات ضخ المياه عن العمل، وتوقف محطات الصرف الصحي هي الأخرى عن العمل، وتسرّب مياه الصرف إلى البحر.

وواصل مهنا أنه تم انقطاع الاتصالات عن العديد من المناطق السكنية في قطاع غزة، بالإضافة إلى انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق سكنية عديدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في غزة.

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ 1300 قتيل

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، ارتفاع جديد في عدد القتلى الإسرائيليين إزاء الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، إذ وصل العدد إلى 1300، بالإضافة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

تستمر المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي، حيث بدأ التصعيد، الذي شهده الأراضي الفلسطينية، بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وقام الجيش الإسرائيلي، بالرد على تلك العمليات إذ أطلق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة.

وأكد المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأشار إلى أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".