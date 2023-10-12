عاجل
مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

 دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

txt

الخارجية المصرية تسطر دورسًا من الوطنية والوحدة العربية في القضية الفلسطينية

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

وطالبت مصر إسرائيل، بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر، كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

 

مواد متعلقة

هواوي تعقد القمة الأفريقية لشبكة الاتصالات المنتقلة

البابا تواضروس يلقي "تعاليم عقائدية للأقباط" في إيطاليا.. صور

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة إثر العدوان الإسرائيلي

31 مُعدة ومركبة جاهزة للمشاركة فى الأزمات بمركز قوص جنوب قنا

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بطور سيناء

مسؤول إسرائيل: إيران أعطت الضوء الأخضر لحركة حماس
الجريدة الورقية