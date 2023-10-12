استشهاد 10 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على منازل الفلسطينيين بمخيم الشاطئ في غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 على الأقل، وإصابة العشرات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان.

وجاءت الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين في ساعات الفجر، حيث أن جيش الاحتلال يستغل هذه الساعات التي تشهد نوبات النوم ليخلف الكثير من الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر بقطاع غزة، بأن 10 فلسطينيين استشهدوا على الأقل بينهم أطفال ونساء في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها في مخيم الشاطئ غرب المدينة، ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وما زالت أعداد تحت الركام، وسط محاولات لإخراجهم وانتشال المواطنين والمسعفين لهم.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية، بأربعة صواريخ البرج رقم (7) في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض.

كان البرج المدمر، مكونًا من 11 طابقا، ويضم 44 شقة سكنية ولحقت أضرار جسيمة بالأبراج المجاورة له.

كثفت إسرائيل هجومهًا الجوي على غزة في أعقاب هجوم حماس نهاية الأسبوع على مدن إسرائيلية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وانقطاع كبير في إمدادات الطعام والكهرباء.

عقاب جماعي في غزة

يذكر أن خبراء من الأمم المتحدة، كانوا أكدوا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية على غزة ترقى إلى "العقاب الجماعي"، وعبرت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن أسفها لأن "الضربات الإسرائيلية الانتقامية على غزة تعد بمثابة عقاب جماعي".

بينما نددت المجموعة "بالجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس"، قالت إن إسرائيل لجأت إلى شن "هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة".

كما قالت المجموعة، التي تضم عددا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان "لقد عاش سكان غزة تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب قاسية كبرى، والتي لا تزال نتيجتها مجهولة".

يشهد القطاع أوضاعاً إنسانية مأساوية، بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود، بالإضافة إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

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