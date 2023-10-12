عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنوات

قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته أمس مع الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد شوقي، نائب المدير الفني للقطاع، وفي حضور والدة الكابتن سيد معوض، نجم الأهلي السابق.

وأكد الكابتن وليد سليمان على أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب، مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، قد قرر عقب اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة، وقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.