الأنبا مكاريوس يلقي العظة الروحية بالمنيا الليلة

يلقي نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، اليوم الخميس، العظة الروحية ضمن فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس، ذلك بمقرها في كنيسة القديس أنطونيوس، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتخلل الاجتماع فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.



احتفل الأقباط بالمنيا خلال الفترة الماضية بمناسبات عدة يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.



وتروي الأحداث المذكوره بالكتب التاريخية المسيحية الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال، وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا في الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لاقامة معبدً يعرف بـ" معبد" فينوس" وأثبت موقف الملكة هيلانة على ايمانها حينها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم، وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدها بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية أنها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.