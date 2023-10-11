البابا تواضروس يحتضن كبار السن وذوي القدرات بميلانو.. شاهد

احتضن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في لقاء رعوي مجموعة كبار السن والأطفال من ذوي القدرات الخاصة، من شعب إيبارشية ميلانو في إطار جولته الخدمية للأقباط الأرثوذكس في إيطاليا.

تناول البابا موضوعات عدة مع الأطفال واطمأن على ظروف كل منهم، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

جاء هذا اللقاء عقب جلسة قداسة البابا مع نائب رئيس الاساقفة الكنيسة الكاثوليكية بميلانو واستقبال قنصل مصر هناك وقبل ساعات من عقد الاجتماع العام الاسبوعي بدير الانبا شنودة العامر.

تمنح لقاءات البااب في نفوس الأقباط نفحات من الأمل والراحة الروحية، بالإضافة إلى القدر الإيماني الذي عرضه قداسته في العظة الاسبوعية من قضايا تشغل أغلب عقول الشباب القبطي والتي تلعب في ثبات العقيدة من خلال مواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من المواقف اليومية والأحداث التي يرشدهم الأب الراعي إلى كيفية التعامل معاها بقوة وإيمان.

استهل قداسة البابا جولته الرعوية أمس وكان في استقباله عدد من رموز والآباء الكهنة بالكنيسة القبطية هناك وقد الأطفال من أبناء إيبارشية ميلانو باقة من الورود ترحيبًا بمجيئه لافتقاد أبنائه.

من المقرر أن تتضمن زيارة قداسته في هذه الجولة لميلانو وڤينيسيا أعمالًا رعويةً متنوعة من بينها تدشين كنيستين ولقاءات مع كهنة ورهبان وخدام وشمامسة وشباب وشعب ميلانو، إلى جانب سيمينار لأساقفة أوروبا.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.