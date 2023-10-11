تعرف على إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل.. يبحث المهتمون بمجال العقارات والمقبلون على شراء الوحدات السكنية عن إجراءات نقل ملكية شقة ممن يضطر إلى توكيل أحد الأشخاص لإجراء نقل الملكية، والتي تُعَدّ عملية شديدة الخطورة بالرغم من سهولتها في الواقع، ولذلك، فإنه يجب توخي الحذر والدقة عند نقل ملكية العقار، وذلك لتجنب الوقوع في عمليات النصب التي تحدث كثيرًا في السوق العقاري.

ولتجنب المشكلات التي يمكن الوقوع بها أثناء نقل ملكية الوحدة السكنية عن طريق توكيل، ينصح بضرورة الاطلاع على كل الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالملكية التي تثبت صحة وشرعية ملكية الوحدة السكنية، والتأكد من صحة كل الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار وملكيته قبل إتمام أي عملية شراء، والتأكد من سلامة التوكيلات والتفويضات المرتبطة بالملكية بعد ذلك يُمكن الشروع في إجراءات نقل ملكية الشقة بتوكيل.

إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

التقدم بطلب لمصلحة الشهر العقاري المُختص بالشقة، وتزويده بكل المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت ملكية العقار.

سداد مبالغ الرسوم المطلوبة والتي تُحدد وفقاً لمساحة الشقة المراد نقل ملكيتها، وتتراوح قيمة الرسوم بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه عادة.

مرحلة الفحص الهندسي والتي يقوم خلالها المكتب الهندسي التابع للمصلحة بمعاينة الشقة على أرض الواقع، والتأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المقدمة.

استمارة مقبول بعد إثبات صحة وسلامة جميع المستندات، يصدر مصلحة الشهر العقاري ( استمارة مقبول ) التي يمكن استخدامها في العقد النهائي المتعلق بنقل ملكية الشقة ومن الضروري التأكد من صحة جميع الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بالملكية والتأكد من سلامة التوكيلات والتفويضات المرتبطة بنقل الملكية، وذلك لتجنب المخاطر والمشكلات القانونية المحتملة في المستقبل.

بيانات يجب أن يتضمنها عقد نقل ملكية الشقة بتوكيل

كتابة ثمن الشقة وسبب بيعها بشكل واضح وصريح لمنع أي نوع من الخلط والأشكال.

إقرار بعدم وجود أي أحقية للدولة في الأرض المقام عليها العقار.

إقرار بعدم وجود أي ضرائب مستحقة على العقار.

سجل البيع والشراء الخاص بالشقة مع آخر عقد مسجل.

إقرار من البائع بالمسئولية الكاملة في حالة وجود أي عيوب خفية في العقار.

عنوان الشقة بالتفصيل.

المساحة المرخصة ويجب التأكد من المساحة.

التأكد من أن جميع الأطراف المشاركة في الصفقة وقعوا على العقد وأنه تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة.

يجب الذهاب إلى الشهر العقاري لتسجيل العقد ودفع رسوم التسجيل المطلوبة.

تسجيل العقد ويتم إصدار وصل تسجيل الملكية، الذي يعد دليلاً قانونياً على تملكك للشقة.

الحفاظ على هذا الإيصال بعناية وعدم فقدانه لأنه يمثل دليلاً قانونياً مهماً في حالة حدوث أي خلافات في المستقبل.