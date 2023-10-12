طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار بعد مبادرة الحكومة

طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار.. عقب إعلان الحكومة بخفض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق والمحال، وتأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة من المحلات والتجار في مختلف الأماكن لضمان وصول السلع للمواطنين بسعر مناسب وعدم رفع في أسعار السلع الأساسية عن التي قررتها وتم تخفيض سعرها من جانب الحكومة.

وفي السطور التالية تقدم "بوابة الوفد " كيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التجار والمحال في حال رفع الأسعار عن التي قررتها الحكومة.

طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار

في حالة وجود محاولات للتلاعب بالأسعار من التجار أو بعض المحل يمكن الاتصال على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من خلال الرابط التالي:

https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/

تواصل المواطنين بجهاز حماية المستهلك في محافظة القاهرة عبر رقم واتس آب 01281661880.

الإبلاغ عن طريق إرسال رسالة من جميع محافظات مصر المختلفة، على رقم واتساب 01030000602.

التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال رقم (19588) وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

كما يمكن أن يقوم المواطن بالذهاب إلى أقرب مكتب بريد تابع له، ويملأ البيانات الموجودة في استمارة الشكوى.

ومن أبرز السلع المقرر انخفاضها (السكر، الزيت، الأرز، الفول، العدس، الألبان، المكرونة، الدواجن الحية، الدواجن المجمدة، البيض، بيض المائدة).