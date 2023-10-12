دروجبا وماني وحكيمي يشاركون في سحب قرعة أمم أفريقيا الليلة

وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على النجم الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل والسنغالي ساديو ماني والمغربي أشرف حكيمي للمشاركة في مراسن سحب قرعة أمم إفريقيا 2023 الليلة.

وتتجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة القدم في القارة السمراء إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مراسم إجراء قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطالع العام المقبل.

وكانت بطولة أمم أفريقيا محددًا لها أواخر عام 2023 الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل انطلاقها لمطلع عام 2024 بسبب ظروف الطقس في كوت ديفوار، لتقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 المقبل.

موعد سحب قرعة أمم أفريقيا اليوم :

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.

القناة الناقلة لقرعة أمم أفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية، كما ستنقل عبر القناة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على "يوتيوب".

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم أفريقيا :

الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا.

الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.