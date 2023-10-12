القنوات الناقلة لقرعة أمم أفريقيا 2023 اليوم بكوت ديفوار

تتجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة القدم في القارة السمراء إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مراسم إجراء قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكانت بطولة أمم أفريقيا محددًا لها أواخر عام 2023 الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل انطلاقها لمطلع عام 2024 بسبب ظروف الطقس في كوت ديفوار، لتقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 المقبل.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الوقوع في مجموعة متوسطة من أجل تسهيل مهمة الفراعنة في تخطي دور المجموعات وبلوغ دور الـ16 من البطولة.

وتعول الجماهير المصرية كثيرًا على نجوم الفراعنة المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي من أجل قيادة المنتخب لأبعد نقطة ممكنة بالبطولة في ظل المنافسة الشرسة مع عمالقة القارة السمراء وعلى رأسهم المغرب وكوت ديفوار والسنغال.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم أفريقيا:

الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا.

الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.

القنوات الناقلة لقرعة أمم أفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية، كما ستنقل عبر القناة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على "يوتيوب".

موعد قرعة أمم أفريقيا اليوم:

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.