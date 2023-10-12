موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم في كوت ديفوار

تجرى اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار مطلع عام 2024 المقبل، وتستمر لمدة شهر بمشاركة منتخب مصر وكبار المنتخبات في القارة السمراء.

وكانت بطولة أمم أفريقيا محددًا لها في أواخر عام 2023 الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل انطلاقها لمطلع عام 2024 بسبب ظروف الطقس في كوت ديفوار، لتقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 المقبل.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم أفريقيا :

الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا.

الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.

وتحاشى منتخب مصر بقيادة المدير الفني روي فيتوريا مواجهة عمالقة القارة في دور المجموعات بعد تواجده في التصنيف الأول، وهذا لن يضعه في مواجهة المغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار والسنغال.

ولكن بهذا التصنيف قد يقع الفراعنة في مواجهة صعبة أمام أحد منتخبات التصنيف الثاني وهي الكاميرون ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو وغانا والكونغو وهي مواجهات لن تكون سهلة على أبناء روي فيتوريا.

موعد قرعة أمم أفريقيا اليوم :

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.

القناة الناقلة لقرعة أمم أفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر القناة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب"، إضافة إلى قناة “بي إن سبورتس الإخبارية”.