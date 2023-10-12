الغرف التجارية يكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع (شاهد)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع، موضحًا أن هناك عددًا من الشركات بدأت بالفعل في ضخ السلع المخفضة في المنافذ المختلفة على مستوى المحافظات، كما أن البنوك بدأت في تدبير مستلزمات الإنتاج وموانئ مصر استقبلت أمس الأول 60 ألف طن فول وفي انتظار 150 ألف طن أرز للمبادرة.

وقال “عز” في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس: "هناك خلية نحل تعمل بانتظام في شركات القطاع الخاص سواء منتجين ومستوردين ومصانع تعبئة وشركات توزيع" مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أمس ترجم قراره الفوري".

تعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج

ونوه إلى أنه صدرت قرارات فورية بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة لكي نصل إلى خصومات يشعر بها المواطن بشكل كبير.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وشدد على أن الأزمات الاقتصادية العالمية سواء أزمة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وحرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى المشكلات الحالية في فلسطين أثرت على ارتفاع أسعار السلع.

وأكد أن ارتفاع الأسعار مبرر، لكنه غير مقبول من الدولة والمواطن والقطاع الخاص، ولذلك هناك مبادرة من القطاع الخاص بدعم كامل من الدولة لتقديم السلع بأسعار مخفضة.