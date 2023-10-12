مستشفى طب الأزهر بأسيوط تطلق أكبر قافلة طبية مجانية بالمراكز والقرى

انطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية الشاملة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط إلى قرية عرب مطير بمركز الفتح وذلك في إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالي محافظة أسيوط برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على قطاع المستشفيات والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط وبإشراف الدكتور شريف مطاوع عبدالفضيل عام مدير المستشفي والدكتور أحمد عبدالناصر مدير العيادات الخارجية.

كان إنطلاق القافلة بحضور الدكتور شريف مطاوع مدير المستشفي والدكتور محمد محمود الندير العلاجي والدكتور أحمد عبدالناصر مدير العيادات والدكتور علي فولي عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالكلية والدكتور الحسيني حماد من مكتب فضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وتضم القافلة تخصصات "الجراحة العامة" الدكتور محمد عبدالله عامر، والدكتور وليد خالد ، و"الأنف والاذن" الدكتور مصطفي رجب، والدكتور أبوبكر محمد ، و"طب وجراحة العيون"الدكتور مصطفي عبدالرحمن، والدكتورة أماني حمدي ، و"الباطنة العامة" الدكتور حمادة حمدي، والدكتور أحمد أيمن ، و"الأمراض الجلدية والتناسلية" الدكتور مصطفي محمد، والدكتورة إيمان البكري ، و"الأطفال" الدكتور أمير عبدالعال، والدكتور محمود قطب ، و"الروماتيزم والطب الطبيعي" الدكتور أشرف اسماعيل، والدكتور محمد محيي ، وإدارة الصيدلة الدكتورة أسماء أحمد بالاضافة لفريق التمريض والخدمات المعاونة.