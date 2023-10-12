راعي مصر عضو التحالف الوطني تطلق حملة للتبرع بالدم في جامعة القاهرة لصالح الاشقاء بفلسطين

بالتعاون مع وزارة الصحة

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، وذلك لمدة أسبوع داخل جامعة القاهرة.

بدأت الحملة نشاطها اليوم، وسط إقبال كبير من الطلاب لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

ومن المقرر أن تطلق مؤسسة راع مصر حملات للتبرع بالدم في جامعات أخرى على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع القادمة.

ياتي ذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.