أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار العملات العربية والأجنبية خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الخميس، في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، مقابل الجنيه المصري، واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الخميس:

العملات

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” حو 33.10 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 38.46 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري نحو 34.52 جنيه للشراء، و34.67 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 20.92 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمتوسط أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري وـكثرها انتشارًا وإقبالًا (الريال السعودي، الدينار الكويتي، والدرهم الاماراتي) فقد جاءت أسعارها كالتالي :

سجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 99.85 جنيه للشراء، و100.30 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 81.72 جنيه للشراء، و82.18 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 43.51 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك، أو شركات الصرافة، ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك، أو شركات الصرافة، بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.